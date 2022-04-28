Глава УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий озвучил свое намерение провести крестный ход в том числе и у металлургического комбината «Азовсталь», где засели националисты. Идею в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог Армен Гаспарян

Чем больше украинцы стреляют, тем богаче Пентагон - Крашенинникова © CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

«Не было у бабы забот, и вот сейчас самое время вокруг "Азовстали" ходить крестным ходом! Просто идеально будет для провокации. И кто за это потом будет отвечать?», — возмутился политолог.

По его мнению, украинский предстоятель мог бы выбрать и другие точки приложения своих верноподданических чувств, чем рисковать жизнями людей, которые решат присоединиться к подобному крестному ходу.

Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном можно прочитать здесь.