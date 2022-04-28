Чем больше украинцы стреляют, тем богаче Пентагон - Крашенинникова
Чем больше украинцы стреляют, тем богаче Пентагон - Крашенинникова
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Предстоятель Украинской православной церкви предложил провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода «Азовсталь» в Мариуполе. В конечном пункте Онуфрий собирался забрать раненых и погибших и «помочь в выводе мирных жителей».

«Не было у бабы забот, и вот сейчас самое время вокруг "Азовстали" ходить крестным ходом! Просто идеально будет для провокации. И кто за это потом будет отвечать?», — возмутился политолог.

По его мнению, украинский предстоятель мог бы выбрать и другие точки приложения своих верноподданических чувств, чем рисковать жизнями людей, которые решат присоединиться к подобному крестному ходу.

Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном можно прочитать здесь.