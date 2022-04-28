Он рассказал, что в этой системе Россия поставляет невосполнимые ресурсы, получая в обмен товары широкого потребления и накопление необеспеченной валютной массы.
«Подобного рода неравноправие — в разных специфических формах — возникло задолго до нынешнего санкционного обострения и охватывает, конечно, не только Россию, но и все иные страны «второго эшелона», включая Китай», — указал учёный.
Для таких стран сложившаяся система является бесперспективной, и они утрачивают стимулы для участия в ней. С другой стороны, процветание западных стран напрямую зависит от её сохранения, поэтому давление на страны, пытающиеся её изменить — в первую очередь, Китай и Россию — будет только усиливаться, считает Жуков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.