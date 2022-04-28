Конфликт России и Запада на Украине является лишь важным эпизодом переформатирования сложившейся глобальной экономической системы, из которой Запад извлекает преимущества. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования политических трансформаций Тамбовского государственного университета Дмитрий Жуков

Крашенинникова объяснила, может ли Китай противостоять давлению США © Открытые источники

«Подобного рода неравноправие — в разных специфических формах — возникло задолго до нынешнего санкционного обострения и охватывает, конечно, не только Россию, но и все иные страны «второго эшелона», включая Китай», — указал учёный.

Для таких стран сложившаяся система является бесперспективной, и они утрачивают стимулы для участия в ней. С другой стороны, процветание западных стран напрямую зависит от её сохранения, поэтому давление на страны, пытающиеся её изменить — в первую очередь, Китай и Россию — будет только усиливаться, считает Жуков.

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