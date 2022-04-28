«Любые поставки вооружений для американского ВПК — это большой плюс. У них была на протяжении 20 лет война в Афганистане, говорилось, что было потрачено 2 триллиона долларов. Так вот, эти доллары не были потрачены — они поступили в бюджет Пентагона, компаний, которые производят все эти вооружения, военно-промышленного комплекса», — объяснила она.
Эксперт пояснила, что если бы Вашингтон мог, то продолжал бы войну в Афганистане еще много лет. Это не получилось, поэтому теперь Соединенные Штаты всеми силами будут держаться за Украину.
«Украина для американского ВПК сейчас очень и очень хорошая альтернатива Афганистану. Соединенным Штатам, их ВПК, власти, выгодны поставки вооружений в войне до последнего украинца», — заявила политолог.
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.