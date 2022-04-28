В США отчитались, что ежедневно поставляют Украине вооружение на сумму 800 миллионов долларов. Для чего это Вашингтону в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова

«Любые поставки вооружений для американского ВПК — это большой плюс. У них была на протяжении 20 лет война в Афганистане, говорилось, что было потрачено 2 триллиона долларов. Так вот, эти доллары не были потрачены — они поступили в бюджет Пентагона, компаний, которые производят все эти вооружения, военно-промышленного комплекса», — объяснила она.

Песков ответил Арестовичу на угрозы захватить Приднестровье двумя словами © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Украина для американского ВПК сейчас очень и очень хорошая альтернатива Афганистану. Соединенным Штатам, их ВПК, власти, выгодны поставки вооружений в войне до последнего украинца», — заявила политолог.

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