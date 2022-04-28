Успешная военная операция заставит украинскую сторону сесть за стол переговоров. Об этом заявил военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью Украина.ру

Киев должен показать Москве серьезность настроя на переговоры - Лавров © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Он уточнил, что разрушить ее можно только одним способом: окружением и уничтожением группировки вооруженных сил Украины на донбасском направлении.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.