«Достаточно тяжелые потери в личном составе, технике и вооружениях, достаточно серьезный урон для инфраструктуры государства Украина — что-то такое, после чего тот же Зеленский сядет и скажет: давайте договариваться, давайте подписывать мирный договор. Потому что сейчас на Украине небывалый подъем, они уверены в том, что они выиграют вот-вот войну. Эта иллюзия должна быть разрушена», — объяснил Норин.
Он уточнил, что разрушить ее можно только одним способом: окружением и уничтожением группировки вооруженных сил Украины на донбасском направлении.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.