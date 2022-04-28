Рассказывая о таких странах, учёный разбил их на три группы.
К первой относятся США и Великобритания, которых он назвал «системными противниками России», ко второй - влиятельные европейские страны, готовые к выстраиванию более равноправных отношений с Россией, к третьей —зависимые страны с периферии западного мира, которые присоединились к санкциям под давлением, но могли бы широко сотрудничать с Россией.
«Таким образом, есть очевидная заинтересованность многих формально "недружественных" стран в широком диалоге с нами…. Поэтому перспективы сохранения диалога со многими "недружественными странами" весьма велики», — рассказал Жуков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.