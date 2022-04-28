Необходимо помнить, что страны, включённые РФ в список «недружественных», не являются единым целым, между ними есть существенные различия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования политических трансформаций Тамбовского государственного университета Дмитрий Жуков

«Недружественные страны»: Эксперт рассказал, о чем Россия и Запад смогут договариваться © коллаж Украина.Ру

К первой относятся США и Великобритания, которых он назвал «системными противниками России», ко второй - влиятельные европейские страны, готовые к выстраиванию более равноправных отношений с Россией, к третьей —зависимые страны с периферии западного мира, которые присоединились к санкциям под давлением, но могли бы широко сотрудничать с Россией.

«Таким образом, есть очевидная заинтересованность многих формально "недружественных" стран в широком диалоге с нами…. Поэтому перспективы сохранения диалога со многими "недружественными странами" весьма велики», — рассказал Жуков.

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