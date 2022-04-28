«Понимают ли это планировщики на Западе? Ну, военные-то точно понимают. Понимают ли это политики? Я не знаю. Им сложно в головы залезть, потому что уровень квалификации западных политиков со времен холодной войны катастрофически упал. Взорвать атомную бомбу, чтобы устроить кампанию в прессе, — затея очень рискованная. Это все равно что поджечь дом для того, чтобы прикурить сигарету», — сказал Норин.
Он уточнил, что сомневается в том, что кто-либо из сторон применит ядерное оружие даже в целях провокации — «на такой бомбе очень легко подорваться самому».
В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В качестве одной из немаловажных причин ее старта называлась информация о разработке Киевом ядерного оружия. По информации СВР РФ, это происходило при поддержке Британии и США, которые предоставляли ядерные материалы и технологии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.