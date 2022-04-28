Возможная провокация Запада с использованием ядерного оружия несет за собой огромное количество непредсказуемых и очень разнообразных рисков. Об этом заявил военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью Украина.ру

Третья мировая и ядерное оружие. Кнутов рассказал о худшем сценарии © Украина.ру

Он уточнил, что сомневается в том, что кто-либо из сторон применит ядерное оружие даже в целях провокации — «на такой бомбе очень легко подорваться самому».

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В качестве одной из немаловажных причин ее старта называлась информация о разработке Киевом ядерного оружия. По информации СВР РФ, это происходило при поддержке Британии и США, которые предоставляли ядерные материалы и технологии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.