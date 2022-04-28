Военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью Украина.ру ответил на вопрос, не выглядит ли постоянное муссирование темы ядерной атаки со стороны России украинскими и западными СМИ как подготовка к провокации с использованием ядерного оружия, чтобы обвинить в этом РФ

РФ призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран — Полянский © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В качестве одной из немаловажных причин ее старта называлась информация о разработке Киевом ядерного оружия. По информации СВР РФ, это происходило при поддержке Великобритании и США, которые предоставляли ядерные материалы и технологии.

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