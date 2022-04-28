«Мне кажется, что будет очень сложно применить ядерное оружие так, чтобы нельзя было установить, откуда оно прилетело. Все-таки средства контроля за ядерным оружием неплохо отработаны. У России объективных причин использовать ядерное оружие нет. Такая провокация технически довольно сложна, и таким образом легко спровоцировать настоящий ядерный конфликт», — сказал Норин.
В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В качестве одной из немаловажных причин ее старта называлась информация о разработке Киевом ядерного оружия. По информации СВР РФ, это происходило при поддержке Великобритании и США, которые предоставляли ядерные материалы и технологии.
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