Основой становления и своеобразия Донбасса является труд. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру профессор Луганского государственного аграрного университета, доктор исторических наук Дмитрий Крысенко

Что будет с республиками Донбасса? Краткая история конфликта и сценарии развития © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«В случае Донбасса труд — основа его становления и своеобразия. Описание истории ЛНР закономерно происходит через раскрытие темы народа-труженика, построившего в дикой, засушливой степи один из крупнейших промышленных центров Европы, создавшего самую большую в Европе агломерацию»

Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) были провозглашены 7 и 27 апреля 2014 года соответственно по итогам протестов, начавшихся в регионе после того, как большинство его населения выступило против государственного переворота в Киеве. 11 мая на территории Луганской и Донецкой областей Украины состоялись референдумы о самоопределении, где большинство жителей проголосовали за провозглашение ДНР и ЛНР.

Россия признала республики Донбасса в качестве суверенных и независимых государств 21 февраля 2022 года.

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