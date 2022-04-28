Эксперт констатировала, что информация о военных преступлениях Украины в отношении российских солдат начинает проникать даже в мейнстримные СМИ типа New-York Times, однако подчеркнула: это ровным счетом никак не влияет на сложившееся мнение американкой общественности.
«Американское население в какие-то моменты активно выступало против войны во Вьетнаме. Были миллионные демонстрации. В 2002 году против войны в Ираке выходили сотни тысяч людей. Но сейчас мы не видим антивоенных демонстраций, и в Америке как в политических кругах, так и в обществе существует консенсус о том, что нужно сделать максимум против военной атаки России на Украину. Только так это воспринимается», — рассказала эксперт.
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.