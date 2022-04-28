Политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру ответила, как простые американцы относятся к тому, что их страна активно пичкает Киев оружием

Киеву — тяжелое вооружение. Украинские активисты указывают канцлеру Германии, что нужно делать © из открытых источников

«Американское население в какие-то моменты активно выступало против войны во Вьетнаме. Были миллионные демонстрации. В 2002 году против войны в Ираке выходили сотни тысяч людей. Но сейчас мы не видим антивоенных демонстраций, и в Америке как в политических кругах, так и в обществе существует консенсус о том, что нужно сделать максимум против военной атаки России на Украину. Только так это воспринимается», — рассказала эксперт.

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