«Я ехал из Крыма, и не заметил, что въехал в Запорожскую область. Я, конечно, проходил границу, но радио не переключал. Я заехал за Мелитополь все на той же волне, потом переключал каналы, обнаружил, что каналов достаточно много, и все они русскоязычные, и это хорошо. Работает российское телевидение. На улицах билборды российские, поздравления с Пасхой, поздравления с наступающим 9 мая, фотографии фронтовиков», — рассказал Царев.
Также, уточнил он, в регионе назначаются новые мэры, часть из них — из прошлой власти. Однако, подчеркнул политик, если эти люди не были замечены ни в каких антироссийских высказываниях или действиях, то они продолжают работать. А уже на ближайших выборах люди сами решат, кто им больше подходит.
Есть на месте и проблемы, в частности, небольшой ассортимент товаров в магазинах и аптеках, а также загруженная таможня. Но эти вопросы, по словам экс-депутата, сейчас решаются.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.