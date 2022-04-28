Ситуация в освобожденной части Запорожской области с каждым днем становится все лучше. Как сейчас обстоят дела в регионе, в интервью изданию Украина.ру рассказал приехавший туда политик, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев

«Я ехал из Крыма, и не заметил, что въехал в Запорожскую область. Я, конечно, проходил границу, но радио не переключал. Я заехал за Мелитополь все на той же волне, потом переключал каналы, обнаружил, что каналов достаточно много, и все они русскоязычные, и это хорошо. Работает российское телевидение. На улицах билборды российские, поздравления с Пасхой, поздравления с наступающим 9 мая, фотографии фронтовиков», — рассказал Царев.

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Есть на месте и проблемы, в частности, небольшой ассортимент товаров в магазинах и аптеках, а также загруженная таможня. Но эти вопросы, по словам экс-депутата, сейчас решаются.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.