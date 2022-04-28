Отношения России с «недружественными странами» (на сегодня это 48 государств) будут напрямую зависеть от хода и завершения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил исполнительный директор Российского общества политологов, доктор политических наук Игорь Кузнецов в интервью изданию Украина.ру

«Недружественные страны»: Эксперт рассказал, о чем Россия и Запад смогут договариваться © коллаж Украина.Ру

По словам специалиста, данный способ поддержания отношений не является единственным: возможны и иные формы «сдержанного контакта» и выстраивания взаимодействия с учетом конкретной специфики экономической, социальной и политической инфраструктуры.

«Кроме того, диалог с "недружественными странами" может иметь серьезную перспективу в случае усиления возможностей адаптации российской экономики к санкционным ограничениям, изменению геостратегической и геоэкономической ситуации», — отметил Кузнецов.

Он добавил, что не исключает перспективу дальнейшего ухудшения отношений России и стран Запада.

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