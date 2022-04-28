«Поскольку целый ряд конкретных решений этих государств в отношении нашей страны показал их заинтересованность в ослаблении России, нанесении максимального ущерба российской экономике путем санкций, дестабилизации социально-политического процесса, то само обозначение данных государств как недружественных имеет характер ответной меры», — сказал он.
По словам специалиста, данный способ поддержания отношений не является единственным: возможны и иные формы «сдержанного контакта» и выстраивания взаимодействия с учетом конкретной специфики экономической, социальной и политической инфраструктуры.
«Кроме того, диалог с "недружественными странами" может иметь серьезную перспективу в случае усиления возможностей адаптации российской экономики к санкционным ограничениям, изменению геостратегической и геоэкономической ситуации», — отметил Кузнецов.
Он добавил, что не исключает перспективу дальнейшего ухудшения отношений России и стран Запада.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.