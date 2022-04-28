«Для них (западных стран — ред.) Сербия не является настолько авторитетным государством, мнение сербских интеллектуалов, сербского народа не станет определяющим для переформатирования своей позиции. Конечно, для нас очень важно и очень символично, что есть в мире страны, помимо Сербии, которые точно так же, взвешенно и в попытке самостоятельного определения своей позиции и политики, пытаются исходить из интересов своего государства и народа, несмотря на беспрецедентное давление Запада на них. Это отрадно», — сказал политолог.
Он напомнил, что государства, в которых живет большая часть населения планеты (Китай, Индия), пытаются выстраивать действительно независимую от Запада политику и отстаивать свою позицию таким образом, чтобы формировался многополярный мир, который, по сути, должен быть более справедливым, чем однополярный мир в главе с США и НАТО.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.