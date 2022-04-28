Сербия точно не может подтолкнуть Запад смягчить санкционную политику в отношении России. Об этом сообщил политолог Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Вучич заявил сенаторам США, что Сербия не будет вводить санкций против России © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что государства, в которых живет большая часть населения планеты (Китай, Индия), пытаются выстраивать действительно независимую от Запада политику и отстаивать свою позицию таким образом, чтобы формировался многополярный мир, который, по сути, должен быть более справедливым, чем однополярный мир в главе с США и НАТО.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.