В Севастополе не было квоты на размещение беженцев с Украины, однако фактически там находятся более 20 тысяч человек. Об этом в интервью Украина.ру рассказал заместитель председателя международного Совета российских соотечественников, экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко

По его словам, у этих людей есть возможность устроиться на работу, а их дети посещают местные школы и детские сады.

Украинские беженцы в России. Восемьсот тысяч забот, добрых дел и проблем © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

«Здесь, безусловно, нужно ухо держать востро, не все так однозначно. Против нас работает не Украина, об этом нужно забыть. Против нас работает блок стран НАТО. Если мы это понимаем, тогда все понятно, какие должны быть меры предосторожности», — сказал политик.

Полностью интервью можно прочитать здесь.