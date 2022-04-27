По его словам, у этих людей есть возможность устроиться на работу, а их дети посещают местные школы и детские сады.
Тем не менее, Колесниченко считает правильными меры контроля, существующие на границе Крыма и освобождённых районов Украины, поскольку среди беженцев и других въезжающих оттуда в Крым может находиться враждебная агентура.
«Здесь, безусловно, нужно ухо держать востро, не все так однозначно. Против нас работает не Украина, об этом нужно забыть. Против нас работает блок стран НАТО. Если мы это понимаем, тогда все понятно, какие должны быть меры предосторожности», — сказал политик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.