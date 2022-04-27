Продовольствие из Херсонской области начало доставляться на территорию Крыма и привело к резкому снижению цен в республике. Об этом в интервью Украина.ру рассказал заместитель председателя международного Совета российских соотечественников, экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко

Ленин спустя 7 лет вернулся в освобожденную Херсонскую область © СС0, pixabay.com

«И есть проблема — они нам резко начали понижать цены. Цена, по которой поставляют нам продукцию украинские фермеры… заставила наших местных фермеров понижать цены. Это реальный позитив» — сказал Колесниченко.

Он также рассказал, что возобновление подачи воды в Крым помогло не только его жителям, но и их соседям из Херсонской области, поскольку водная блокада Крыма приводила там к заболачиванию почв.

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