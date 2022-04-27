По его данным, с юга Украины на территорию Крыма было доставлено и поступило в продажу уже более трёхсот тонн продовольствия от украинских фермеров с освобождённых территорий.
«И есть проблема — они нам резко начали понижать цены. Цена, по которой поставляют нам продукцию украинские фермеры… заставила наших местных фермеров понижать цены. Это реальный позитив» — сказал Колесниченко.
Он также рассказал, что возобновление подачи воды в Крым помогло не только его жителям, но и их соседям из Херсонской области, поскольку водная блокада Крыма приводила там к заболачиванию почв.
Полностью интервью можно прочитать здесь.