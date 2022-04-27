Бывший президент Грузии и украинский политик Михаил Саакашвили вернулся в Грузию для подготовки открытия второго фронта против России в случае военных действий на Украине. Об этом 27 апреля сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в беседе с грузинскими журналистами

«Было намерение открытия второго фронта. Существовала конкретная информация о том, что война на Украине должна была начаться в ноябре или декабре прошлого года. Именно для этого приехал Саакашвили, чтобы отсюда было подготовлено все для открытия второго фронта. К сожалению, это подтвердили нам и наши украинские друзья», — сказал премьер. Саакашвили заявил о прекращении голодовки © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом Гарибашвили отметил, что никакого второго фронта не будет, поскольку Грузию никто в противостояние не втянет.

Саакашвили нелегально приехал в Грузию в начале октября прошлого года, перед местными выборами. Экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Его задержали и отправили в тюрьму, позднее перевели в военный госпиталь. Ранее политик прекратил 50-дневную голодовку. У него диагностировали повреждения мозга и посттравматический синдром, он заявил, что в тюрьме к нему применяли пытки.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.