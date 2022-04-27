Группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала постановления, которым предлагает лишить депутатского мандата арестованного в Киеве депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, а также его коллег по партии Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного. Об этом 27 апреля сообщается на сайте парламента

В частности, зарегистрирован проект «О потере депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины». Песков сделал заявление об обмене Медведчука © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«Народные депутаты Украины В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, А.С.Качный на протяжении всей политической карьеры не скрывали своей пророссийской позиции, и все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что является грубым нарушение присяги народного депутата Украина. На сегодняшний день, в частности, В.Медведчук и Т.Козак уже предъявлено подозрение в совершении государственной измены», — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что целью указанного проекта является необходимость восстановления законности и справедливости в части обеспечения «неукоснительного соблюдения присяги всеми действующими народными депутатами Украины и очищение рядов народных избранников от государственных изменников».

Медведчук по решению СНБО Украины без суда и следствия, а только на основании неправового решения СНБО был помещен под домашний арест. В отношении него были введены санкции вплоть до ареста счетов и принадлежащего ему имущества. После начала спецоперации Медведчук исчез и был обнаружен несколько дней назад в форме ВСУ и задержан сотрудниками СБУ.

Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Владимиру Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга. 16 апреля с соответствующей просьбой Марченко обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как ранее рассказал в интервью Украина.ру экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, Медведчука следует обменять по принципу «своих не бросаем», однако вариант с обменом политика на военнопленных, сдавшихся в Мариуполе — нонсенс.