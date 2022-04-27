Имеются три сценария, в случае реализации одного из которых, а также их комбинации, возможно существенное ослабление поддержки Западом киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования политических трансформаций Тамбовского государственного университета Дмитрий Жуков

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