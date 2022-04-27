По его мнению, один из таких гипотетических сценариев может возникнуть, если какие-либо из ряда вон выходящие события отвлекут внимание правительства США от конфликта вокруг Украины.
«Такими событиями могут стать, например, коллапс долларовой финансовой системы, военная операция по воссоединению Тайваня с Китаем, острое гражданское противостояние внутри США и т.п.» — предположил политолог.
По его мнению, эти и некоторые другие подобные события в будущем являются вполне вероятными, однако их возникновение в ближайшие месяцы находится под большим вопросом.
Полностью интервью можно прочитать здесь.