Президент России Владимир Путин заявил, что все решения по молниеносным ударам в случае угрозы стратегической безопасности России приняты. Об этом 27 апреля он рассказал, выступая на заседании Совета законодателей

«Все решения у нас на этот счет приняты», — сказал Путин. Арестович высказался о захвате Украиной Приднестровья © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Алексея Арестовича

Кроме того, президент заявил, что Россия благосклонно отнеслась к созданию независимого украинского государства, рассчитывая на его дружественность. При этом Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.