Вражеские Российской Федерации государства форсировали создание геополитического оружия, превращая Украину в анти-Россию. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин, выступая на Совете законодателей

«Недруги нашей страны форсировали создание нового геополитического оружия. Собственно, новым оно по сути не является, но, безусловно, придали ему новые силы, новый импульс. Сделали ставку на русофобию и неонацистов. Из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну Украину в анти-Россию», — сказал Путин. Зеленский и Путин могут встретиться в Индонезии © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Кроме того, он отметил, что все специальные военные операции, проводимые Россией в Донбассе и на Украине, будут безусловно выполнены. Путин отметил, что должна быть «историческая перспектива для гарантии мира и безопасности жителям ДНР и ЛНР, российского Крыма» и всей России.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.