Имеются три сценария, в случае реализации одного из которых, а также их комбинации, возможно существенное ослабление поддержки Западом киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования политических трансформаций Тамбовского государственного университета Дмитрий Жуков

По его мнению, первым из таких гипотетических сценариев является потеря Украиной своей роли ценного актива для Запада в его противостоянии с Россией. Эксперт рассказал, что может заставить Запад изменить позицию по Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«В нынешних условиях этот вариант возможен в случае хаотизации Украины или установления прямого российского контроля над юго-восточными областями, а также прямого или косвенного контроля — над центральными областями Украины», — считает учёный.

Такой вариант представляется ему наиболее реалистичным, и в то же время наиболее трудным для России, поскольку в этом случае она должна будет чисто военными методами переломить ситуацию в свою пользу, испытывая при этом противодействие со стороны относительно консолидированного Запада.

Полностью интервью можно прочитать здесь.