По его мнению, первым из таких гипотетических сценариев является потеря Украиной своей роли ценного актива для Запада в его противостоянии с Россией.
«В нынешних условиях этот вариант возможен в случае хаотизации Украины или установления прямого российского контроля над юго-восточными областями, а также прямого или косвенного контроля — над центральными областями Украины», — считает учёный.
Такой вариант представляется ему наиболее реалистичным, и в то же время наиболее трудным для России, поскольку в этом случае она должна будет чисто военными методами переломить ситуацию в свою пользу, испытывая при этом противодействие со стороны относительно консолидированного Запада.
Полностью интервью можно прочитать здесь.