У Евросоюза нечем заменить российские энергоносители, поэтому там не смогут от них отказаться, несмотря на все заявления, сказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью Украина.ру

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели санкции против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.

Могут не пережить зиму: чем обернется отказ Евросоюза покупать газ за рубли © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Все прекрасно понимают, что заменить российские энергоносители, российские углеводороды на сегодняшний день нечем. Тем, чем предлагается заменить — это в два, в три раза дороже. Соответственно, это требует перестроения всей системы европейской экономики, причем с серьезными потерями», — сказал Мартынов.

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