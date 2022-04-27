В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели санкции против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
В Евросоюзе отреагировали на это по-разному. Словения, Венгрия и Австрия согласились пойти на данные условия, однако Польша категорически отказалась от этого, в связи с чем 26 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в эту страну.
«Все прекрасно понимают, что заменить российские энергоносители, российские углеводороды на сегодняшний день нечем. Тем, чем предлагается заменить — это в два, в три раза дороже. Соответственно, это требует перестроения всей системы европейской экономики, причем с серьезными потерями», — сказал Мартынов.
Полную версию интервью читайте здесь.