Официальный Кишинев намерен урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем. Об этом 27 апреля РИА Новости заявили в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии

Ранее Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится к Украине.

«Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и территориальной целостности Молдавии, в пределах ее международно признанных границ», — говорится в сообщении.

Накануне в Приднестровье было зафиксировано три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. На въезде в города установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер. При этом в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт.

Также сообщается, что силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.

В среду МВД непризнанной республики сообщило о стрельбе в районе склада с военной техникой в городе Колбасна спустя некоторое время после того, как с украинской стороны прилетели дроны.

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал в интервью Украина.ру, что еще к исходу первой недели спецоперации группировка ВСУ в Донбассе была рассечена на три анклава. Анклав в Мариуполе уже уничтожен, ведется работа по уничтожению двух других анклавов в районе Харькова и на западе Донбасса. Когда их уничтожат, Россия дойдет до Приднестровья.