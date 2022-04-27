Отметив, что Россия, также, как и Китай, пытается выйти из выгодной Западу глобальной экономической системы, а Запад пытается сохранить сложившуюся ситуацию, Жуков отметил, что ухудшение отношений России с Западом является объективным процессом.
Оно не зависит от того, будет ли украинская проблема стоять на повестке дня или нет, уверен политолог.
«Украина является рычагом для того, чтобы остановить внутреннее переформатирование России, необходимое для достижения целей национального развития, включая равноправное участие в мировой экономике», — считает он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.