Украина является для Запада лишь инструментом в контексте более широкого конфликта с Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования политических трансформаций Тамбовского государственного университета Дмитрий Жуков

«Вызвать экономический коллапс для блага народа». Как иностранные компании заставляют уходить из России © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Оно не зависит от того, будет ли украинская проблема стоять на повестке дня или нет, уверен политолог.

«Украина является рычагом для того, чтобы остановить внутреннее переформатирование России, необходимое для достижения целей национального развития, включая равноправное участие в мировой экономике», — считает он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.