«Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили вопросы продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение на саммит G20», — написал Зеленский.
Индонезия в текущем году является председателем в группе «Большой двадцатки».
Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил, что лидеры всех стран G20 приглашены на предстоящий в конце года саммит группы, включая президента России Владимира Путина.