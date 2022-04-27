Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, который пригласил его на саммит «Большой двадцатки» (G20). Об этом 27 апреля украинский президент написал в своем Twitter

«Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили вопросы продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение на саммит G20», — написал Зеленский. Военный эксперт рассказал, когда Зеленский начнет лебезить перед Россией © president.gov.ua

Индонезия в текущем году является председателем в группе «Большой двадцатки».

Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил, что лидеры всех стран G20 приглашены на предстоящий в конце года саммит группы, включая президента России Владимира Путина.