«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.
Супруга Ярошенко Виктория рассказала РИА Новости, что обмен состоялся в Турции и в настоящее время ее муж летит в Москву.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обмен, после многолетних переговоров успехом.
Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания. Российских дипломатов об аресте не уведомили. Ярошенко якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет.