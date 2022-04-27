России удалось освободить российского летчика Константина Ярошенко, который был осужден в США, обменяв его на американского студента Тревора Рида, который был осужден в России за драку с полицейским. Об этом 27 апреля сообщили журналистам в МИД РФ

Россия направила США ноту с просьбой о заключенном летчике Ярошенко © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Супруга Ярошенко Виктория рассказала РИА Новости, что обмен состоялся в Турции и в настоящее время ее муж летит в Москву.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обмен, после многолетних переговоров успехом.

Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания. Российских дипломатов об аресте не уведомили. Ярошенко якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет.