Жители Киева предложили киевской администрации рассмотреть возможность переименования улицы Льва Толстого в улицу украинского националистического полка «Азов». Об этом 27 апреля говорится в сообщении киевской горадминистрации в социальной сети

«Под переименование также подпадает смежная к улице Пушкинской улица Льва Толстого. Поэтому жители направили предложение о переименовании улицы Льва Толстого на улицу полка "Азов". На карте города это станет своеобразным символом борьбы народа за единство, суверенитет и независимость Украины на пути к светлому европейскому будущему», — говорится в сообщении. В Киеве демонтируют скульптуру в честь воссоединения Украины и России © Ukraina.ru

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве планируется переименовать более 460 улиц.

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Главными объектами для атак праворадикалов стали памятники Ленину. Несколько раз неонацисты заявляли, что уничтожили последний подобный памятник на Украине.

С начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины местные погромщики переключились на русскую культуру: в разных городах переименовывают улицы, названные в честь русских писателей и деятелей науки. Также в нескольких городах были снесены памятники и бюсты А.С. Пушкина.