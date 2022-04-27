Отмечается, что вопрос о военной помощи Украине обсуждался коалиционным правительством Болгарии. Он остался несогласованным. Стороны договорились вернуться к нему после переговоров в Киеве.
Болгарскую делегацию на Украине возглавит премьер-министр Кирил Петков.
«Категоричное "нет" предоставлению военной помощи Украине. Это шаг к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт. Призывы к миру умолкают, вместо них звучит воинственная риторика и призывы к победе», — приводит слова президента Болгарское национальное телевидение.
По словам Радева, визит болгарской делегации на Украину не имеет смысла, поскольку «позиция определяется в Софии, а не в Киеве».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.