Президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против предоставления военной помощи Украине и заявил, что не видит смысла в визите болгарской правительственной делегации в Киев. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости

Отмечается, что вопрос о военной помощи Украине обсуждался коалиционным правительством Болгарии. Он остался несогласованным. Стороны договорились вернуться к нему после переговоров в Киеве.

Болгарскую делегацию на Украине возглавит премьер-министр Кирил Петков. Болгария не булет снабжать Киев тяжелым вооружением - Bloomberg © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Категоричное "нет" предоставлению военной помощи Украине. Это шаг к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт. Призывы к миру умолкают, вместо них звучит воинственная риторика и призывы к победе», — приводит слова президента Болгарское национальное телевидение.

По словам Радева, визит болгарской делегации на Украину не имеет смысла, поскольку «позиция определяется в Софии, а не в Киеве».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.