Россия не позволит Западу беспрепятственно поставлять вооружения на Украину, когда будет проводить следующие этапы военной спецоперации, сказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью Украина.ру

На днях Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Они говорили с руководителями Украины о постепенном возвращении американских дипломатов и о выделении Киеву более 700 млн долларов в виде прямой, либо непрямой военной помощи.

«Эта история (с поставками вооружения на Украину — ред.) в ближайшее время закончится. Поставлять его на территорию Украины все сложнее и сложнее. В ближайшее время с развитием второй фазы специальной военной операции России <…> все последние логистические возможности будут исключены для подобных поставок», — сказал Мартынов.

Оборонный бюджет США: Байден укрепляет позиции, а сенаторы выбивают помощь Украине © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

Россия, отозвавшись на призывы к помощи Донецкой и Луганской Народных Республик, 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад отказался оказывать прямую военную помощь Украине, однако направляет туда свои вооружения.

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