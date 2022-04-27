На днях Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Они говорили с руководителями Украины о постепенном возвращении американских дипломатов и о выделении Киеву более 700 млн долларов в виде прямой, либо непрямой военной помощи.
«Эта история (с поставками вооружения на Украину — ред.) в ближайшее время закончится. Поставлять его на территорию Украины все сложнее и сложнее. В ближайшее время с развитием второй фазы специальной военной операции России <…> все последние логистические возможности будут исключены для подобных поставок», — сказал Мартынов.
По словам эксперта, на Западе этого не понимают, поэтому упрямо продолжают действовать в этом направлении.
Россия, отозвавшись на призывы к помощи Донецкой и Луганской Народных Республик, 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад отказался оказывать прямую военную помощь Украине, однако направляет туда свои вооружения.
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