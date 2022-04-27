В определенный момент любое военное противостояние начинает развиваться по своей собственной логике, со своими законами. Так считает политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

«В определенный момент события, война — обретает свою собственную логику. Даже то, что стороны не имели намерений делать, может случиться, потому что каждая сторона захвачена этой инерцией конфликта, который может идти только по нарастающей до определенного момента», — сказала эксперт.

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«Запад сам себя удивил санкциями. Возможно нет, возможно — да. Но мы сейчас вступили в логику эскалации, которая очень опасна для России, опасна для всего мира», — резюмировала она.

Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.