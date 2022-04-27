На днях Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Они говорили с руководителями Украины о постепенном возвращении американских дипломатов и о выделении Киеву более 700 млн долларов в виде прямой, либо непрямой военной помощи.
«Американский ВПК получил несколько миллиардов в виде предвыборной взятки накануне промежуточных выборов в Конгресс и Сенат, которые состоятся осенью. Традиционно американский ВПК поддерживает республиканцев, поэтому Байден решил дать такую взятку», — сказал Мартынов.
По словам эксперта, обещанные 700 млн долларов также поступают не напрямую на Украину, а идут через американский ВПК.
Таким образом Байден перевооружает американскую армию и пытается увеличить среди военных лояльность к своей фигуре, считает политолог.
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