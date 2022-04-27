Традиционно американский военно-промышленный комплекс (ВПК) поддерживает Республиканскую партию, поэтому демократ Джо Байден, прикрываясь якобы помощью Украине, дал таким образом ВПК своеобразную «взятку», сказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью Украина.ру

На днях Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Они говорили с руководителями Украины о постепенном возвращении американских дипломатов и о выделении Киеву более 700 млн долларов в виде прямой, либо непрямой военной помощи.

«Американский ВПК получил несколько миллиардов в виде предвыборной взятки накануне промежуточных выборов в Конгресс и Сенат, которые состоятся осенью. Традиционно американский ВПК поддерживает республиканцев, поэтому Байден решил дать такую взятку», — сказал Мартынов.

Алексей Мартынов: против нас ведут когнитивную войну © РИА Новости, Нина Зотина

Таким образом Байден перевооружает американскую армию и пытается увеличить среди военных лояльность к своей фигуре, считает политолог.

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