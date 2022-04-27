Во время работы по интеграции северных районов Луганской Народной Республики, освобождённых в марте текущего года, становится очевидной эффективность пропаганды киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор Луганского государственного аграрного университета, доктор исторических наук Дмитрий Крысенко

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