Он указал, что сложности интеграции их жителей объясняются результатами их 8-летнего пребывания на территории, контролируемой киевским режимом, который подвергал их пропаганде в духе украинского национализма и враждебности по отношению к Русскому миру.
«Несмотря на то, что в 2014 году эти районы были охвачены движением Русская весна, а 11 мая [того же года] участвовали в общенародном областном референдуме о поддержке "Акта государственной самостоятельности Луганской Народной Республики", целенаправленная пропаганда украинской школы и СМИ в националистическом духе оставила свой след», — указал историк.
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