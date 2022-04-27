Провокация Киева в виде проникновения двух ударных беспилотников в Курскую область России не ограничится уголовными делами против украинских военных, сказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью Украина.ру

Ранее в селе Боровское Курской области были сбиты два украинских боевых беспилотника «Байрактар». Это уже не первая провокация на территории Российской Федерации со стороны Украины. В шести регионах введен желтый уровень террористической опасности.

«Я-то уверен, что [уголовными делами] не ограничится. Другой вопрос, что здесь нужно ориентироваться на те данные, которые дают официальные силовые структуры РФ, в том числе, Министерство обороны и ФСБ. Я предполагаю, что будут приняты соответствующие ответные меры», — сказал Мартынов.

Чей Белгород? Как советская Украина добивалась расширения своих границ © Public domain

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