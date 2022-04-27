Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о возможности захвата Украиной Приднестровья достаточно провокационным. Об этом 27 апреля он заявил об этом в комментарии журналистам

«Достаточно провокационно… Это все, что я могу сказать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Незалежко сказал, чем Арестович полезен пророссийским медиа © Tarik Nezalejko

Накануне в Приднестровье было зафиксировано три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. На въезде в города установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер. При этом в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт.

Также сообщается, что силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.

В среду МВД непризнанной республики сообщило о стрельбе в районе склада с военной техникой в городе Колбасна спустя некоторое время после того, как с украинской стороны прилетели дроны.