По словам политолога, деньги от поставки американского вооружения в другие страны не тратятся, а только обогащают бюджет Пентагона. Что только на руку Вашингтону.
«Военный бюджет США еще увеличился, в марте был принят бюджет на следующий год, и он вырос еще на 8-10% в очередной раз. Он только растет, за исключением 1990-х годов, когда сокращались силы после окончания холодной войны. Так что Соединенным Штатам, их ВПК, власти, выгодны поставки вооружений в войне до последнего украинца», — заключила эксперт.
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.