Политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру заявила, что поставки вооружений крайне выгодны американскому ВПК, поэтому такая «помощь» Украине будет вестись максимально долго

Киеву — тяжелое вооружение. Украинские активисты указывают канцлеру Германии, что нужно делать © из открытых источников

«Военный бюджет США еще увеличился, в марте был принят бюджет на следующий год, и он вырос еще на 8-10% в очередной раз. Он только растет, за исключением 1990-х годов, когда сокращались силы после окончания холодной войны. Так что Соединенным Штатам, их ВПК, власти, выгодны поставки вооружений в войне до последнего украинца», — заключила эксперт.

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