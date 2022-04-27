Речь об обмене арестованного в Киеве депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука на военнопленных не ведется. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам

«Нет, об этом речи не ведется», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. На Украине проводят обыски у братьев Медведчука и Козака - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Виктор Медведчук по решению СНБО Украины без суда и следствия, а только на основании неправового решения СНБО был помещен под домашний арест. В отношении него были введены санкции вплоть до ареста счетов и принадлежащего ему имущества. После начала спецоперации Медведчук исчез и был обнаружен несколько дней назад в форме ВСУ и задержан сотрудниками СБУ.

Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Владимиру Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга. 16 апреля с соответствующей просьбой Марченко обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как ранее рассказал в интервью Украина.ру экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, Медведчука следует обменять по принципу «своих не бросаем», однако вариант с обменом политика на военнопленных, сдавшихся в Мариуполе — нонсенс.