Сотрудники посольства США на Украине вернулись во Львов и готовятся к скорейшему возобновлению работы в Киеве. Об этом 27 апреля сказано в сообщении диппредставительства, опубликованном в Twitter

«Прекрасно вернуться! Сегодня представители посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе с МИДом Украины. Этот визит стал первым шагом к более регулярным поездкам в ближайшем будущем. Продолжается подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве», — говорится в сообщении. Три измерения спецоперации. США хотят войны, но пока ее боятся © AP, Michael Probst

Незадолго до начала военной операции России на Украине все иностранные дипломатические ведомства и посольства были вывезены на запад Украины и за пределы страны. В их числе было и американское посольство.

Ранее президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру главы дипломатической миссии США в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине.