Крысенко, являющийся одним из авторов учебника «История Луганской Народной Республики», отметил, что при его составлении они попытались дать взвешенную оценку роли военно-политических лидеров Донбасса.
«Специфика ситуации состоит в том, что руководящая элита Народных Республик Донбасса сформировалась "снизу" — в её среде нет или почти нет представителей предыдущей областной администрации или функционеров Партии Регионов», — заметил историк.
Он рассказал, что деятельность Валерия Болотова, Игоря Плотницкого и Алексея Мозгового освещена в позитивном ключе.
В то же время в качестве причины отставки Болотова в учебнике указано полученное им ранение, Плотницкого — состояние здоровья, а о конфликте Мозгового с Болотовым и Плотницким там ничего не сказано, указал Крысенко в ответ на соответствующие вопросы.
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