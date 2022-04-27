Период становления ЛНР был сложным и драматичным, а личности очень сложно войти историю в качестве абсолютно положительной или отрицательной фигуры. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру профессор Луганского государственного аграрного университета, доктор исторических наук Дмитрий Крысенко

Эксперт объяснил, в чем была истинная причина конфликта между Мозговым и Плотницким © РИА Новости, Юрий Лашов / Перейти в фотобанк

«Специфика ситуации состоит в том, что руководящая элита Народных Республик Донбасса сформировалась "снизу" — в её среде нет или почти нет представителей предыдущей областной администрации или функционеров Партии Регионов», — заметил историк.

Он рассказал, что деятельность Валерия Болотова, Игоря Плотницкого и Алексея Мозгового освещена в позитивном ключе.

В то же время в качестве причины отставки Болотова в учебнике указано полученное им ранение, Плотницкого — состояние здоровья, а о конфликте Мозгового с Болотовым и Плотницким там ничего не сказано, указал Крысенко в ответ на соответствующие вопросы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.