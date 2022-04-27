Госбюро расследований (ГБР) Украины проводит ряд обысков во Львове и Львовской области по местам регистрации и собственности братьев арестованного на Украине депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и его коллеги Тараса Козака из-за добычи песка. Об этом 27 апреля сообщает Bihus.Info со ссылкой на источники в ГБР

Речь идет о возможной незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области — в селе Родатичи Городоцкого района и селе Великополе Яворовского района.

«Добычу, по данным следствия, ведет компания ООО "Керамстрой". Ее конечными бенефициарами, через ООО "Экспонент", является родной брат Виктора Медведчука — Сергей Медведчук и родной брат его бизнес-партнера Тараса Козака — Богдан Козак», — говорится в сообщении. Медведчук дает показания - Данилов © AP, Efrem Lukatsky

По данным ресурса, Сергей Медведчук вылетел с Украины в январе. Место нахождения Богдана Козака неизвестно. Первый, по мнению следствия, не автономно вел записанный на него бизнес — Виктор Медведчук записал на него компании, потому что сам как депутат не имел права управлять бизнесом. «Керамстрой» получило спецразрешение на пользование недрами еще в 2004 году, с нарушением процедуры — без аукциона. Через несколько лет это спецразрешение в судебном порядке признали недействительным. Однако предприятие продолжало работать.

Отмечается, что обыски проходят по адресам проживания, регистрации и недвижимости брата Медведчука, брата и гражданской жены Козака, директора и бухгалтера «Керамбуд», а также по адресам компаний «Керамстрой» и «Бетонстрой». По данным следствия «Керамстрой» продает незаконно добываемый песок.

Виктор Медведчук по решению СНБО Украины без суда и следствия, а только на основании неправового решения СНБО был помещен под домашний арест. В отношении него были введены санкции вплоть до ареста счетов и принадлежащего ему имущества. После начала спецоперации Виктор Медведчук исчез и был обнаружен несколько дней назад в форме ВСУ и задержан сотрудниками СБУ.

Как ранее рассказал в интервью Украина.ру экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, Медведчука следует обменять по принципу «своих не бросаем», однако вариант с обменом политика на военнопленных, сдавшихся в Мариуполе — нонсенс.