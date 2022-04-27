История — ценностное древо, «стволом» которой является определённая идея. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор Луганского государственного аграрного университета, доктор исторических наук Дмитрий Крысенко

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«Например, в СССР такой идеей была борьба народов за социально-экономические права и движение к коммунизму. В нынешней Украине такой идеей была борьба «вековечного» украинского народа против России (во всех формах её государственного существования)», — рассказал историк.

Он добавил, что для народа Донбасса такой идеей было и остаётся последовательное движение в сторону единства с Россией.

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