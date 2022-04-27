По его словам, такая центральная идея истории, принятая в том или ином государстве, становится его национальной идеей.
«Например, в СССР такой идеей была борьба народов за социально-экономические права и движение к коммунизму. В нынешней Украине такой идеей была борьба «вековечного» украинского народа против России (во всех формах её государственного существования)», — рассказал историк.
Он добавил, что для народа Донбасса такой идеей было и остаётся последовательное движение в сторону единства с Россией.
Полностью интервью можно прочитать здесь.