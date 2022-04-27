Политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру заявила, что воссоединение народов, которое задумывалось как результат СВО возможно не со всеми

«Нужна ли нам Львовская область, которая всегда была крупной проблемой и в советское время тоже? Даже в 1960-1970-е годы туда отправляли самых крепких советских военнослужащих, потому что им приходилось постоянно драться с местными, которые их атаковали. Тогда Советский Союз мог держать крышку над этой кипящей ненавистью областью, но сегодня это сделать очень сложно, учитывая, что остальная часть нашей Украины не будет в полном спокойствии», — заявила она.

Прокуратура Киева отчиталась о количестве пойманных «коллаборантов» © Benjamin Hahn / flickr

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