Советнику главы офиса Владимира Зеленского Алексею Арестовичу не стоит рассчитывать на то, что Молдавия обратится к официальному Киеву за помощью, чтобы с помощью Украины захватить Приднестровье. Такое мнение 27 апреля выразил РИА Новости заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин

«В отличие от Арестовича, президент Молдавии [Майя Санду], хоть и человек прозападный, но достаточно разумный. Она уже высказала свое мнение, что она не хотела бы, чтобы Молдавия была вовлечена в конфликт на Украине в той или иной форме. Поэтому я думаю, что это очередное пропагандистское заявление Арестовича, не более того», — сказал Жарихин.

Ранее Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится к Украине. В Приднестровье произошла стрельба в районе военных складов - МВД © Пресс-центр МВД ПМР / Пресс-центр МВД ПМР / Перейти в фотобанк

Накануне в Приднестровье было зафиксировано три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. На въезде в города установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер. При этом в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт.

Также сообщается, что силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.

В среду МВД непризнанной республики сообщило о стрельбе в районе склада с военной техникой в городе Колбасна спустя некоторое время после того, как с украинской стороны прилетели дроны.

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал в интервью Украина.ру, что еще к исходу первой недели спецоперации группировка ВСУ в Донбассе была рассечена на три анклава. Анклав в Мариуполе уже уничтожен, ведется работа по уничтожению двух других анклавов в районе Харькова и на западе Донбасса. Когда их уничтожат, Россия дойдет до Приднестровья.