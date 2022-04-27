По ее словам, Вашингтон в некоторой степени уже смирился с тем фактом, что Россия возьмет под свой контроль юго-восток Украины, однако отказываться от поставок вооружения и дальнейшего разжигания конфликта в регионе США явно не намерены.
«Да, они готовы поставлять оружие, чтобы погибали украинцы, и [Владимиру] Зеленскому не дают сдаваться, не дают отводить войска. Им выгодно, чтобы Зеленский воевал до конца. Но дело в том, что конец подразумевает и его собственный конец. К сожалению, украинские жизни тоже в этом противостоянии приносятся на алтарь Соединенными Штатами», — сказала эксперт.
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.