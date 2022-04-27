Западные лидеры придумывают, что сделать, чтобы спасти донбасскую группировку от полного разгрома российскими военными. Что из этого получится, в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова

Запад продолжает зарабатывать на «адской карусели» на Украине - Захарова © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Да, они готовы поставлять оружие, чтобы погибали украинцы, и [Владимиру] Зеленскому не дают сдаваться, не дают отводить войска. Им выгодно, чтобы Зеленский воевал до конца. Но дело в том, что конец подразумевает и его собственный конец. К сожалению, украинские жизни тоже в этом противостоянии приносятся на алтарь Соединенными Штатами», — сказала эксперт.

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