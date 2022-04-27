Не только ядерное оружие: военный эксперт назвал еще одну угрозу в недрах «Азовстали»
Не только ядерное оружие: военный эксперт назвал еще одну угрозу в недрах «Азовстали»
© РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк
«Техническую возможность они, конечно, имели так сделать. Но чтобы утверждать, что они эту возможность действительно реализовали, нужны четкие доказательства, потому что это все же не на красный свет дорогу перейти», — сказал специалист.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В качестве одной из немаловажных причин ее старта называлась информация о разработке Киевом ядерного оружия. По информации СВР РФ, это происходило при поддержке Британии и США, которые предоставляли ядерные материалы и технологии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.