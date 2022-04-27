Военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью Украина.ру ответил, могли ли США или Великобритания поставить на Украину не только ядерные материалы, но и готовый к использованию ядерный боезаряд

Не только ядерное оружие: военный эксперт назвал еще одну угрозу в недрах «Азовстали» © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В качестве одной из немаловажных причин ее старта называлась информация о разработке Киевом ядерного оружия. По информации СВР РФ, это происходило при поддержке Британии и США, которые предоставляли ядерные материалы и технологии.

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