«Техническую возможность они, конечно, имели так сделать. Но чтобы утверждать, что они эту возможность действительно реализовали, нужны четкие доказательства, потому что это все же не на красный свет дорогу перейти», — сказал специалист.
В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В качестве одной из немаловажных причин ее старта называлась информация о разработке Киевом ядерного оружия. По информации СВР РФ, это происходило при поддержке Британии и США, которые предоставляли ядерные материалы и технологии.
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