Один из примеров такой работы — прокладывание альтернативных маршрутов в Крым. По мнению Царева, Крымский мост — не всегда удобный вариант следования.
«Крымский мост — это хорошо, но самая короткая дорога — через Ростов, Донецк, Мариуполь, она гораздо короче. Я сейчас езжу по этим территориям достаточно безопасно», — сказал Царев.
Крым отделен от остальной России Керченским проливом, поэтому через пролив был построен Крымский мост. Объект был введен в эксплуатацию 15 мая 2018 года. До начала спецоперации РФ Крымский мост был единственным сухопутным путем из России на полуостров.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.