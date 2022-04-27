Чем быстрее Россия будет осваивать освобожденные территории, тем скорее и легче наладится жизнь в этих регионах. На повестке - экономические и логистические вопросы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политик, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев

Прокуратура Киева отчиталась о количестве пойманных «коллаборантов» © Benjamin Hahn / flickr

«Крымский мост — это хорошо, но самая короткая дорога — через Ростов, Донецк, Мариуполь, она гораздо короче. Я сейчас езжу по этим территориям достаточно безопасно», — сказал Царев.

Крым отделен от остальной России Керченским проливом, поэтому через пролив был построен Крымский мост. Объект был введен в эксплуатацию 15 мая 2018 года. До начала спецоперации РФ Крымский мост был единственным сухопутным путем из России на полуостров.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.