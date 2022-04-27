Будет ли на освобожденных территориях свободная экономическая зона? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политик, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев

«Ускорит его падение»: эксперт спрогнозировал, как Запад будет убирать Зеленского © пресс-служба президента Украина

«Если у нас бензовоз из Запорожья, из Запорожской области заедет на территорию Крыма, подъедет к заправке, заправится бензином и привезет это в Запорожье, то НДС будет заплачен на территории Российской Федерации, акциз заплачен, все налоги заплачены. Почему бы ему не дать заправиться и привезти сюда? Нет никаких причин, которые бы мешали это сделать», — ответил политик.

По его словам, у российских и освобожденных регионов есть много взаимовыгодных точек соприкосновения, которые уже в самое ближайшее время могут заработать.

«Мелитопольская черешня — черная, треснувшая на солнце, удивительно сладкая! Здесь рассказывают, что в прошлом году ее просто ссыпали, и она сгнивала. Дай бог, в этом году она появится на рынках и в крымских санаториях и пансионатах, если все будет идти так, как сейчас идет. Но динамикой я удовлетворен», — заявил эксперт.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.