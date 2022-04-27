Жизнь в освобожденной части Запорожской области налаживается. В регионе работает российское телевидение, звучит русская речь, решаются вопросы с мэрами и местной администрацией. Однако есть и проблемы, которые еще предстоит победить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политик, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев

«Из минусов — небольшой ассортимент товаров в магазинах и аптеках. Сейчас над этим очень активно работаем», — сказал политик.

Арестович высказался о захвате Украиной Приднестровья © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Алексея Арестовича

«Ведь вы понимаете, что товарообмен, движение людей между Крымом и нашими новыми территориями увеличится. Надо отсекать диверсантов, надо проверять, чтобы не провозили оружие. Для этого надо больше людей. Де-факто это будет экономическая территория Российской Федерации», — уточнил он.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.