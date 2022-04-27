«Из минусов — небольшой ассортимент товаров в магазинах и аптеках. Сейчас над этим очень активно работаем», — сказал политик.
В числе проблемных также вопрос работы банков и таможни. Последней, уверен Царев, серьезно не хватает сотрудников.
«Ведь вы понимаете, что товарообмен, движение людей между Крымом и нашими новыми территориями увеличится. Надо отсекать диверсантов, надо проверять, чтобы не провозили оружие. Для этого надо больше людей. Де-факто это будет экономическая территория Российской Федерации», — уточнил он.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.