Политик, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, который сейчас находится в Запорожской области, рассказал в интервью изданию Украина.ру о решении в регионе административного вопроса

Байден допустил ошибку в отношении России - Болтон © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Что касается того, что происходит изнутри, то потихонечку назначаются новые мэры, или договариваются со старыми, чтобы старые продолжали руководить, но эти мэры достаточно аполитичны. Если они не были замечены в каких-то российскофобных заявлениях, то почему бы и нет? Если на следующих выборах люди выберут кого-то другого, то и слава богу», — сказал Царев.

Правда, уточнил он, есть и проблемы, которые нужно решить. Например, скудный ассортимент товаров в магазинах и аптеках, а также высоко загруженную таможню.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.