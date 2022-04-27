Политик рассказал, что даже не заметил, как пересек границу области, потому что ехал из Крыма и даже радио не пришлось переключать. По его словам, сейчас в регионе работает российское телевидение, на улицах висят билборды с фотографиями фронтовиков, приуроченные к наступающему 9 мая. Но все это — внешняя сторона жизни.
«Что касается того, что происходит изнутри, то потихонечку назначаются новые мэры, или договариваются со старыми, чтобы старые продолжали руководить, но эти мэры достаточно аполитичны. Если они не были замечены в каких-то российскофобных заявлениях, то почему бы и нет? Если на следующих выборах люди выберут кого-то другого, то и слава богу», — сказал Царев.
Правда, уточнил он, есть и проблемы, которые нужно решить. Например, скудный ассортимент товаров в магазинах и аптеках, а также высоко загруженную таможню.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.