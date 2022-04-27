«Одним из наиболее важных направлений сотрудничества можно считать диалог по вопросам стратегической стабильности, "иранской ядерной сделке", поддержанию взаимодействия в сфере противодействия терроризму и т. д. Но, учитывая попытки сформировать образ России как "государства-изгоя", выстроить политический курс на изоляцию нашей страны и осуждение любых ее инициатив, сама возможность равного и доверительного диалога находится под вопросом», — сказал Кузнецов.
В этом же интервью он рассказал о перспективах отношений РФ с «недружественными странами».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.