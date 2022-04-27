Исполнительный директор Российского общества политологов, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ, доктор политических наук Игорь Кузнецов в интервью изданию Украина.ру назвал важные направления сотрудничества России и западных стран

Байден допустил ошибку в отношении России - Болтон © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В этом же интервью он рассказал о перспективах отношений РФ с «недружественными странами».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.