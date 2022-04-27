«На сегодняшний день при процессуальном руководстве органов городской прокуратуры 13 лицам уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, связанных с сотрудничеством с врагом», — говорится в сообщении.
Чаще всего сотрудничество заключалось в передаче информации о подразделениях Вооруженных сил Украины или территориальной обороны. Также подозреваемые якобы добровольно помогали российским военным ресурсами и согласились занять должности в органах, которые перешли под российский контроль.
Им грозят длительные сроки лишения свободы за государственную измену и коллаборационизм, а также оправдания военной российской операции.
Ранее Офис генпрокурора Украины по статье о государственной измене после 24 февраля возбудила около десяти тысяч уголовных дел в отношении граждан Украины. В большинстве случаев указанным лицам предъявленные обвинения не подтверждены фактами и документами. Как правило, аресты и обыски проводятся в отношении оппозиционно настроенных к власти лиц.