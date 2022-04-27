Стрельба в районе села Колбасна Рыбницкого района в Приднестровье произошла на территории военных складов незадолго после прилета с украинской стороны нескольких дронов. Об этом 27 апреля сообщает МВД непризнанной республики

«Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины. Утром 27 апреля, в 8:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы», — говорится в сообщении. Кто ударит первым: в соцсетях обсудили обострение в Приднестровье © odessa-life.od.ua

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Также отмечается, что в селе Колбасна располагается склад с вооружением. По оценкам специалистов это самый крупный в Европе склад с боеприпасами. Он был создан в 1940-х годах. В советское время артиллерийский склад боеприпасов был стратегическим арсеналом Западного военного округа. Основную часть боеприпасов на склад завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других европейских стран.